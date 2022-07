«Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire», la 'bufala' di Draghi: era il 22 luglio 2021

«Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore», così il premier lo scorso anno anticipava quello che sarebbe stato un duro inverno di restrizioni: il super green pass, la caccia ai no vax e alle tante categorie che senza violare nessuna disposizione non hanno potuto godere dei principali diritti di una democrazia occidentale. Il culmine con il divieto di attraversare lo Stretto di Messina a bordo del traghetto non garantendo - di fatto - il principio di continuità territoriale. Il braccio di ferro tra Speranza e il governatore siciliano Musumeci che alla fine con ordinanza propria del 18 gennaio 2022 sbloccava una situazione tragicomica permettendo di far salire a bordo dei traghetti con un semplice tampone negativo, aprendo alla categoria dei non vaccinati ovvero di chi era privo di super green pass. I fatti hanno dimostrato che il vaccinato con tre o quattro dosi non è immune e veicola il virus