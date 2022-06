La terza estate col Covid è peggio della prima nonostante l'infinita campagna vaccinale

L’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 sul lavoro resterà anche a luglio. Questa sembra essere l’intenzione del governo, secondo quanto anticipato da La Stampa. I tecnici dei ministeri del Lavoro e della Salute stanno predisponendo la bozza del documento che sarà, una volta avallato da imprese e sindacati, il nuovo protocollo anti-Covid sui luoghi di lavoro. Il documento dovrebbe essere varato entro il primo luglio, considerando che la scadenza dell’attuale protocollo è fissata al 30 giugno (anche se potrebbe essere rinnovato per un periodo limitato). L’obiettivo dell’esecutivo è quello di evitare un liberi tutti in estate anche negli uffici e sul lavoro, soprattutto in considerazione dell’aumento dei contagi causato da Omicron 5 e certificato anche dall’ultimo report con Rt di nuovo sopra l’1. L’idea è che le mascherine Ffp2 tornino al chiuso nei luoghi in cui si incontrano colleghi e clienti, come previsto dalla bozza