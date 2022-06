Brunetta insulta un lavoratore: "Sei un dipendente? Allora che c***o parli? Mettiti in proprio"

"Sei un dipendente? E allora perché cazzo parli?". A gridarlo non è stata una persona qualsiasi ma il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, da un palco elettorale. Il video, che sta facendo il giro del web, risale allo scorso 10 giugno e l'occasione è la campagna elettorale – in vista delle elezioni amministrative che si sono tenute la domenica successiva, il 12 giugno – a Mira, in Veneto. Nel video - ormai virale - si vede un uomo avvicinarsi al palco, mentre Brunetta gli dice "e allora tu cosa mi chiedi? No, cosa mi chiedi?". Si sente in lontananza il lavoratore rispondere "sono un dipendente", anche se sovrastato dalla voce del ministro che parla dal microfono