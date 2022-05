Avanti l'Iter della Legge Siani, obiettivo niente più carcere per i bambini figli di madri detenute

La proposta di "Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" - a prima firma del deputato dem Paolo Siani (relatore Walter Verini) - è stata oggi in discussione nell'Aula di Montecitorio. Lo scopo - come ha spiegato lo stesso Siani - è quello di superare la normativa in vigore, quella che una decina di anni fa istituiva gli Istituti di detenzione attenuata. Se la nuova norma avesse anche l'ok del Senato , le mamme che hanno con sé un bambino fino a 6 anni sarebbero collocate in case famiglia protette, "dove il bambino non ha alcuna percezione di vivere in un carcere, può crescere meglio e avere migliori rapporti con la sua mamma, che è sicuramente più serena e più pronta anche a cambiare e a redimersi", perché "lo sviluppo del cervello di un bimbo è più veloce nei primi due anni di vita e molto influenzato dall'ambiente in cui vive. E sarà influenzato