Mascherina? Un capriccio di Speranza. Il sottosegretario Sasso demolisce il guru del Covid

In un’intervista a Fanpage.it il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso (Lega) chiede al ministro della Salute Speranza di rivedere la norma che obbliga gli studenti a indossare le mascherine in classe fino alla fine dell’anno scolastico: «I ragazzi sono costretti a tenere le mascherine in aula anche in questi giorni, con i termometri oltre i 30 gradi, e poi, in palestra o in altri luoghi di ritrovo, sono liberi di non indossarla: non ha alcun senso. Purtroppo, però, il ministro Speranza finora ha preferito muoversi sulla base di una pregiudiziale politica. Spero sempre che si ravveda». Le scuole sono uno dei pochi luoghi dove le mascherine sono ancora obbligatorie, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. L'obbligo, secondo le regole attuali, rimarrà in vigore fino alla fine dell'anno. Esami di Stato compresi. Da un po' di tempo