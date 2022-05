Amministrative 2022, Speranza risponde ai candidati sindaci no vax e no pass

Sono tanti, tantissimi i candidati sindaci dichiaratamente e apertamente contro il vaccino obbligatorio e la super carta verde delle discriminazioni. Per i grandi comuni spiccano Palermo e Genova, dove addirittura sono ben due i candidati sindaci no vax e no green pass. Da un lato c’è il candidato Martino Manzano che si presenta per il movimento esplicitamente no vax “3V”, dall’altro il raggruppamento Uniti per la Costituzione che sostiene il senatore ex M5S Mattia Crucioli, molto vicino ai no green pass. Nel capoluogo siciliano la candidata è l'europarlamentare Francesca Donato, ex Lega che ha abbandonato il Carroccio per la svolta governista e greenpassista di Salvini e soci, che ha messo insieme esponenti del mondo medico, dell'istruzione e delle forze di polizia e movimenti come "Ancora Italia" di Diego Fusaro, rappresentato a Palermo dalla candidatura al Consiglio comunale dell'avvocato Vincenzo Sparti