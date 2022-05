Via la mascherina a scuola, Gismondo bastona Speranza: «Stanno producendo delle reazioni cutanee»

Per Filippo Anelli (Fnomceo) «con le finestre aperte per un buon ricircolo d'aria e il distanziamento si possono eliminare». Valutazione condivisa anche dall'infettivologo Massimo Galli. Per Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia dell'ospedale Sacco di Milano invece, le mascherine a scuola «vanno tolte immediatamente perché, con queste temperature, stanno producendo delle reazioni cutanee, da riacutizzazioni di acne a eruzioni varie spiega -. E rischiano di diventare incubatori per batteri