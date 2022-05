Lavoratori digitali: Matera entra nella Rete “Italia Smart Working Place”

Matera entra nella Rete “Italia Smart Working Place” e si candida a nuova destinazione per il turismo dei lavoratori digitali. Il territorio di Matera, infatti, grazie alla sua affascinante struttura urbanistica, l’attrattività del paesaggio dei Sassi e la sua storia millenaria, rappresenta un luogo di grande interesse per gli smart workers, che cercano un lifestyle seduttivo, un’alta qualità della vita e tempi lenti. Con questo “biglietto da visita” Matera è entrata a far parte della Rete “Italia Smart Working Place”, che connette i più piccoli e affascinanti centri del territorio nazionale. Il progetto punta a far incontrare Host (strutture ricettive, territori, borghi), Experience Designer (arte, cultura, spettacolo, etc.), aziende di produzione locale e i cosiddetti viaggiatori “Tewer”, coloro che accettano questo cambiamento di life style e vivono il viaggio, l’esperienza e il lavoro in maniera integrata, attivando così un processo di destagionalizzazione dei flussi turistici nei vari territori, ciascuno ricco di valori, tradizioni, cultura, enogastronomia, tutte da scopriree conoscere. All’evento di presentazione sono invitati a partecipare tutti gli operatori del settore (albergatori, agenzie di viaggio, etc.), le organizzazioni che offrono servizi