Difesa, l’Esercito compie 161 anni e ringrazia Guerini per l’aumento delle spese militari

In presenza di numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e i sottosegretari di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli e Giorgio Mulé, il generale Serino ha sottolineato che “la capacità professionale dell’Esercito si basa sull’addestramento e l’addestramento richiede risorse finanziarie, spesso vittime di aride norme di contabilità che hanno obbligato chi mi ha preceduto a scelte difficili”. Per questo, ha proseguito, “l’Esercito sostiene l’impegno del ministro Guerini, per essersi fatto carico in prima persona della necessità di incrementare la spesa militare, che sappiamo richiedere scelte criticate”. La risposta alle critiche sull’aumento delle spese militari è, per il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, “che l’Esercito ha un solo compito: difendere la Nazione dal sopruso e dalla prepotenza“. E sui poligoni militari, “sempre più piccoli”, ha osservato il generale Pietro Serino, “auspichiamo norme chiare che prevedano obblighi che possano essere assolti con un bilanciamento tra la salvaguardia dell’ambiente e l’efficienza dei reparti“