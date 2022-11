Per il deputato lucano del M5s Lomuti: "Il decreto aiuti quater altro non è che un decreto Draghi qualunque"

"Il decreto aiuti quater altro non è che un decreto Draghi qualunque, in piena continuazione di ciò che fino a poco fa si avversava con una finta opposizione. La norma sul Superbonus ne è la prova concreta. Con essa, si imposta l'annullamento della transizione ecologica, ammesso che questi ne abbiano capito il senso". Lo afferma il parlamentare lucano del M5s, Arnaldo Lomuti, per il quale "il fallimento amministrativo del governo regionale di Bardi in Basilicata, ormai acclarato al netto delle inchieste giudiziarie, e l'inizio di quello nazionale a guida Giorgia Meloni, totalmente marcato dal già constatato fallito neoliberismo - continua Lomuti - ci consegna un chiaro messaggio: il centrodestra è fuori tempo, fuori luogo, bigotto, goffo, dannoso, pericoloso. Purtroppo i cittadini lo capiranno presto". Lomuti precisa che il Movimento 5 stelle ha pronto "un piano di agevolazioni edilizie per il post Superbonus 110% (dopo la sua scadenza nel 2023), stabile nel tempo e con meccanismo di premialità crescenti anche al 90-100% per chi esegue i lavori antisismici, per chi più efficienta, per i meno abbienti e per chi utilizza materie prime all'avanguardia e alternative alle fossili (come materiali da riciclo o vegetali come la canapa), oltre a chi esegue lavori di impianti energetici rinnovabili, di colonnine di ricarica di auto elettriche e di abbattimento delle barriere architettoniche".