Comincia lo sfratto, Ricciardi: «Il mio ruolo finisce con il ministro Speranza». Il consigliere del ministro della Pandemia verso il check out

"Il mio ruolo finisce con il ministro Speranza": lo ha annunciato Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, parlando con l'ANSA a margine di un'iniziativa al Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia. "Sono a tutt'oggi un consigliere del ministro della Salute ma è chiaro che il nuovo governo avrà delle figure di riferimento che si sceglierà", ha aggiunto. Parlando di Covid e del nuovo Governo, Ricciardi ha quindi invitato a seguire le "stelle polari" della scienza e dell'interesse dei cittadini nel gestire ancora la pandemia "per il bene del Paese". Prima della sua lectio magistralis su "Le sfide della sanità in un mondo in tempesta", ha sottolineato che "bisogna seguire sempre l'evidenza scientifica e non farsi condizionare da altri interessi che non siano quelli dei cittadini". "E quindi - ha aggiunto - pensare alla loro salute vista anche una popolazione italiana particolarmente vulnerabile anche per l'abbondante presenza di anziani".