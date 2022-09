Lomuti certifica lo stato di salute del M5s lucano e tende la mano a La Regina (Pd): "Persona onesta e seria"

"In Basilicata siamo il primo partito ed è un dato di fatto che avrà un peso, una forte voce in capitolo in eventuali campi larghi o collaborazioni future. Un dato che ci fa sentire molto forti": è stata questa la risposta all'ANSA di Arnaldo Lomuti, senatore uscente ed eletto deputato con il Movimento 5 Stelle, stamani a Potenza, in riferimento ai prossimi impegni elettorali delle Regionali del 2024. "Più che di alleanze con i partiti io parlerei di uomini - ha aggiunto Lomuti - abbiamo trovato nel segretario del Pd, Raffaele La Regina, una persona onesta e seria, diversa dai precedenti che dimostravano contrasto verso di noi. Auspico per il futuro tra tutti una linea di responsabilità che guardi a un programma politico esclusivamente nell'interesse dei cittadini".