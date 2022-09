«Esprimo il cordoglio mio e dell’intera comunità di Chiaromonte per la scomparsa di Monsignor Francesco Nolè, già Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro e nostro illustre concittadino.

Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutte le Comunità che, come la nostra, hanno avuto in dono dal Signore la sua grande e instancabile guida». Così il sindaco del Comune di Chiaromonte Valentina viola.