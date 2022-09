San Gerardo Maiella, il sindaco di Muro Lucano tira le somme: «Oltre 10mila presenze»

«La mia gratitudine, a nome dell’intera comunità va prima di tutto al tripudio di Fasce Tricolori e quindi ai circa 70 Sindaci presenti e venuti ad onorare il Santo in rappresentanza delle loro comunità e che hanno reso questa edizione storica. Grazie al Presidente della Regione Basilicata, al Presidente della Provincia di Potenza e di Matera, agli Assessori e ai Consiglieri Regionali, ai Consiglieri Provinciali, ai Parlamentari della Repubblica, alle Autorità Militari che con la loro presenza hanno dato lustro ad una comunità e ad una celebrazione che, anno su anno, si realizza grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale e all’abnegazione dell’associazione San Gerardo Maiella insieme al nostro Parroco Don Domenico Pitta che con il loro impegno rendono possibile il ripetersi di un evento ben scolpito nella nostra memoria di cittadini di Muro Lucano. Grazie ai tanti volontari, ai Portatori del Santo, a tutti coloro che nel loro piccolo hanno contribuito al successo della manifestazione, alla Pro Loco, al CIF e alle ragazze che hanno indossato il costume tipico Murese. Prezioso ed impeccabile il lavoro svolto dal Comandante della Polizia Locale in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e della Protezione Civile che hanno reso l’organizzazione sicura ed impeccabile. E’ sempre un’emozione per me rappresentare l’intero popolo Murese! una comunità che sempre di più cerca il dialogo attraverso il confronto con l’altro, una comunità capace di condividere regole e buon senso e che sempre di più impara a costruire giorno per giorno un vivere più accogliente e solidale. Per questa comunità, continuerò ad impegnarmi solennemente, insieme a tutta l’Amministrazione», è il messaggio del primo cittadino di Muro Lucano, Giovanni Setaro.