Pittella vs De Filippo: «I derby si giocano nella stessa casa. La nostra è una partita. La mia in una casa libera. La sua in quella dei tradimenti»

Ceffone di Marcello Pittella a Vito De Filippo: «Tanto per essere chiari rispetto ai “derby” da qualcuno esclusi. Concordo con il capolista del Pd al Senato, sul fatto che non lo sia. I derby si giocano nella stessa casa. La nostra è piuttosto una partita. La mia in una casa libera. La sua in quella dei tradimenti. Lui candidato perché amico di Letta, io altrove perché uomo libero». Ieri De Filippo aveva messo le mani avanti: «Una volta c'era il voto disgiunto, oggi anche quello indiretto: si può votare la Meloni direttamente o si possono votare quelle forze politiche che non sono capaci di sfidarla e di batterla. Questo è il voto indiretto che comunque va alla Meloni». L'ex governatore De Filippo, capolista dem al Senato per il proporzionale, a una domanda sul dualismo con Marcello Pittella, anch'egli ex governatore, passato dal Pd al Terzo Polo, con cui è candidato per la stessa quota, ha risposto: «Non scendo in campo in questo derby».