Elezioni: in terra lucana i Dem schierano Amendola e De Filippo all'uninominale

Saranno l'attuale Sottosegretario agli Esteri, Enzo Amendola, e il deputato Vito De Filippo i capilista del Pd per la Camera ed il Senato, in Basilicata: la lista è stata presentata poco fa in Corte di Appello, a Potenza. All'uninominale i candidati della coalizione di centrosinistra saranno Francesco Pietrantuono alla Camera e Ignazio Petrone al Senato. Completano le liste per il proporzionale alla Camera, Beatrice Difesca e Rocco Pergola, con supplenti Silvio Altamura, Micaela Triunfo e Gerardo Sangiacomo. Per il proporzionale al Senato alle spalle di De Filippo ci sarà Maria Teresa Prestera (supplenti Giovanni Vita e Mariachiara Montemurro). "Recuperare un dibattito vero in questa regione dove soffriamo tante crisi e difficoltà, posizionata sul fossile", ha detto Pietrantuono ai giornalisti, nel Palazzo di giustizia di Potenza, per il deposito delle liste.