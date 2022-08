‘Patto per l’Export’, Cillis certifica "l'importante lavoro" di Di Maio e della Farnesina

“Ci fa piacere che anche il sottosegretario alle politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio, abbia compreso l’importante lavoro portato avanti dal ministro Luigi Di Maio con le imprese agroalimentari italiane attraverso il ‘Patto per l’Export’. Le esportazioni di cibi e bevande made in Italy continuano a crescere a ritmi da record e puntano a superare quota 60 miliardi di euro, ancor meglio dei 52 registrati lo scorso anno. Si tratta di un risultato che difficilmente ci sarebbe stato senza l’intuizione di Luigi Di Maio, il quale dalla Farnesina con il ‘Patto per l’Export’ ha messo a punto un metodo di intervento che va ora esteso anche ad altri settori per ottenere risultati analoghi: ascolto delle imprese, coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, individuazione delle linee d’azione e monitoraggio dei risultati degli interventi programmati. Un lavoro interrotto dalla scellerata scelta di Lega, Forza Italia e del partito di Giuseppe Conte i quali hanno preferito inseguire i sondaggi piuttosto che gli interessi dell’Italia, facendo mancare la fiducia al Governo Draghi. È con queste politiche concrete che intendiamo proseguire il lavoro portato avanti sinora e siamo onorati che a certificare positivamente il nostro operato sia addirittura un esponente leghista di primo piano, come l’ex ministro Centinaio”. Lo dichiara il deputato Luciano Cillis, esponente di ‘Impegno Civico’ e componente della commissione Agricoltura della Camera.