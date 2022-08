Il criminologo Sergio Caruso consulente del caso della scomparsa di Angela Celentano: «Le ricerche non si fermano»

Il Dott. Sergio Caruso, iscirtto all’Ordine degli Psicologi dell Calabria dal 2011, psicologo, criminologo e direttore Master Criminologia Calabria Formazione Promethes è stato nominato consulente del team di lavoro sulla scomparsa di Angela Celentano. Il Caruso dichiara: “E’ un onore per me, da criminologo e professionista, essere vicino alla famiglia Celentano, Catello, Mario, Rosy e Noemi, diretti dall’avvocato Luigi Ferrandino. E’ un caso che tutti conosciamo, tutti ci siamo preoccupati per Angela Celentano. Ci attende un lavoro difficile, complesso, è un lavoro multidisciplinare che tocca vari ambiti.”

Il 10 agosto del 1996 dal monte Faito, scomparve la piccola Angela Celentano. Nonostante le infinite piste seguite dagli investigatori, nessuna ha portato sulle tracce della bambina che oggi avrebbe trent’anni.

Nel ventiseiesimo anniversario dalla scomparsa, è reso noto che esperti dell'Associazione " Missing Angels Org " con sede in Florida, USA, grazie ad uno speciale ed avanzato softwar, hanno realizzato una age progression della sua immagine che corrisponderebbe in maniera quasi reale alle sembianze che avrebbe oggi. Per compiere questa progression sono state utilizzati i tratti somatici di tutti i componenti della famiglia, con particolare riferimento alle altre due figlie Rossana e Naomi.

L’emozione dei genitori, Maria e Catello Celentano, è stata indubbiamente forte dinanzi alla foto che sembra inverosimilmente reale. Le loro parole di gratitudine: “Vogliamo ringraziare tutti coloro che stanno mettendo il cuore nella ricerca di nostra figlia, in primo luogo uno dei massimi esperti in indagini difensive italiani, il penalista napoletano il Prof. Luigi Ferrandino che coordina il team di esperti che ci coadiuva nella ricerca di nostra figlia, il noto criminologo calabrese Dott. Sergio Caruso, e tutte le associazioni che hanno diffuso e continuano a diffondere le immagini di Angela da piccola”

Fondamentale il ruolo dei social che consentono di spingere la ricerca in ogni ancgolo del pianeta. Per questo motivo è stato affidato il coordinamento del team social ad una esperta del settore, la Signora Virginia Adamo, presidente dell'Associazione " Manisco World " e amministratrice del gruppo "Busco mi Familia Biològica" che si avvale della collaborazione di ben 80 associazioni internazionali, grazie alla quale si è raggiunto un accordo con il circuito bancomat ATM che ha pubblicato in decine di paesi di tutta la terra l'immagine di Angela.



INSTAGRAM " Angela.Celentano_official " , TIK TOK " @angela.celentano " , FACEBOOK " Rosa e Naomi per Angela Celentano " .

Il lavoro degli esperti per portare a casa Angela non si ferma, sono in corso varie attività in ogni settore investigativo e si sta vegliando su diverse segnalazioni interessanti: in particolare una di queste in America Latina.