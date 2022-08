Bardi ricambia la visita all'ambasciatore tedesco Elbling e rilancia l'invito nella Città dei Sassi

«Ho regalato una copia del cofanetto con i quattro volumi della "Storia della Basilicata", edita da Laterza, all'ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Viktor Elbling, che oggi mi ha onorato della Sua presenza in Regione. Il nostro comune auspicio è di creare i presupposti per nuove cooperazioni, finalizzate a rendere la nostra regione più attrattiva», dichiarava con non poca soddisfazione il presidente Vito Bardi, lo scorso 13 aprile a margine dell'incontro. È di oggi il garbato "ricambio" istituzionale con la visita di Bardi all’Ambasciata della Repubblica federale tedesca. «Ho voluto ricambiare la visita dell'ambasciatore Viktor Elbling, che è venuto a Potenza in Regione Basilicata. L’ho invitato a Matera, nella nostra meravigliosa Città dei Sassi, sempre più meta turistica per tantissimi cittadini tedeschi. Ho poi avuto il piacere di illustrare tutte le opportunità che le aree Zes della Basilicata offrono a chi vuole investire nella nostra bella terra lucana. Il nostro obiettivo è rispondere alle crisi in arrivo attraendo sempre nuovi investimenti, nell’ottica di una diversificazione, che la globalizzazione e le crisi mondiali rendono sempre più necessaria. Il Pnrr insieme alle aree Zes offrono opportunità storiche per la Basilicata e per chi voglia investire nella nostra regione. Oggi abbiamo iniziato un percorso, che – grazie all’ufficio del Cerimoniale – mi vedrà incontrare tutte le principali ambasciate, con l’obiettivo di illustrare tutte le enormi potenzialità della Basilicata».