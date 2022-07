Riapre la Trinità, mamma Filomena: «Vogliamo la verità, basta ipocrisia». Intervista TgR alle 14

"Vogliamo verita', non ipocrisia e meschinita'": lo ha detto la madre di Elisa Claps - la studentessa potentina scomparsa e uccisa nel 1993, il cui cadavere fu ritrovato nel 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissimi Trinita', a Potenza - alla Tgr Basilicata, commentando la notizia della riapertura della chiesa. L'intervista a Iemma - realizzata dall'inviato Angelo Oliveto - sara' trasmessa nel Tg delle ore 14, in onda su Rai3. "Ai microfoni della Tgr Basilicata anche la posizione dell'Arcivescovo metropolita di Potenza, mons. Salvatore Ligorio, per il quale la riapertura ha invece l'obiettivo di "tenere ferma la memoria di Elisa".