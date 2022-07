A Maratea arriva la prima edizione dell’Energy Earth Awards, presenti Bardi e Di Maio

L’evento, presso l’hotel Santavenere, si aprirà con un momento di riflessione e confronto, condotto dal giornalista Alessandro De Angelis e proseguirà con la presentazione dei vincitori EEA 2022 e con il relativo contributo fornito in Italia o nel Mondo. All’Energy Earth Awards saranno presenti, con il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e altri esponenti del Governo, delle Istituzioni e delle più grandi realtà industriali e finanziarie del Paese. Si collegherà dalla California anche Steve Wozniak, storico patron di Apple e oggi co-fondatore di Efforce. Il momento storico ci impone delle scelte urgenti. L’incontrollato aumento dei prezzi della materia prima energia sta brutalmente soffocando ogni timido intento di ripresa del sistema economico del Paese, rischiando di generare una insanabile frattura. Le scelte di politica energetica adottate in passato, hanno dimostrato inadeguatezza e forte miopia, rendendoci irreversibilmente dipendenti dall’approvvigionamento da terzi, non solamente per la materia prima, ma anche per le tecnologie utilizzate per lo sviluppo delle rinnovabili. Occorre ritrovare equilibro; quella stretta armonia tra il fabbisogno energetico e gli obblighi ambientali, tra il bilanciamento del carico di base nel mix energetico con fonti di produzione programmabili ed il processo di penetrazione delle rinnovabili, tra i desiderata di indipendenza energetica e il nemico burocrazia, tra la stabilità normativa e l’attività imprenditoriale, tra la necessaria sostenibilità economica e l’improrogabile sostenibilità ambientale. Se ne parlerà – non a caso – in Basilicata, la Regione che fornisce il contributo energetico nazionale più significativo al Paese. La serata, che inizierà alle 18.30, in un luogo tanto suggestivo da meritare il patrocinio della Città di Maratea, si propone come un leggero momento di condivisione, con l’auspicio di poter in qualche modo stimolare la ricerca dell’ambito equilibrio. Il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo dell’Energy Earth Awards Association, presieduta dall’Avv. Francesco Marotta, è reso possibile oltre che da ARTE anche dalla collaborazione di EY, la Repubblica, Stardust, Huffpost, Duskrise, Mediterraneo Event, Officine Mar, Sicurferr, Geovertical.