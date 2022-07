Da Nord a Sud in Piaggio "Ciao", la tappa di Riki, Valerio e Riccardo a Potenza accolti dal vicesindaco Napoli e dal presidente della Keep On Sassano

È la storia di tre amici Riki, Valerio e Riccardo che hanno deciso dal primo luglio di attraversare tutta l'Italia dalla Provincia autonoma di Bolzano a Ragusa in sella a tre Ciao Piaggio: uno verde, uno bianco ed uno rosso, ovvero un simbolico tricolore. Tremila chilometri con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di semplicità, sostenibilità e solidarietà e sostenere in particolare due realtà: CavaRei, una impresa sociale che da 30 anni si occupa di persone con disabilità, e la nostra Fondazione ISAL. La loro avventura parte dalla necessità di sensibilizzare le persone che sul tema del dolore cronico e sull’importanza della ricerca, anticipando l'evento “Cento Città contro il dolore”, portando con loro una una noce, come simbolo della speranza di “schiacciare il dolore”. Nella giornata di ieri l'attesa tappa nel capoluogo lucano, dove sono stati accolti dal vicesindaco di Potenza, Michele Napoli e dal consigliere nazionale della Fondazione Isal e presidente dall'Associazione Keep On, Francesca Sassano che raggiunta dal Mattino ha commentato: «Lodevole iniziativa che si arricchisce di un profondo significato sociale al fine di sensibilizzare le persone - a partire dai più giovani - su importanti tematiche che abbracciano il dolore e la solidarietà, aspetti che la Fondazione Isal ha molto a cuore unitamente alla ricerca. Ringrazio - ha concluso - il vicesindaco Michele Napoli ed auguro a Riky, Valerio e Riccardo una piacevole prosecuzione del loro viaggio».