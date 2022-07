Poste Italiane è presente anche nei comuni “Bandiera Blu” della provincia di Matera. Il prestigioso riconoscimento, che ogni anno viene attribuito (dalla Fee, la Foundation for Environmental Education) alle località turistiche e alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici, quest’anno è andato, tra gli altri, a 4 comuni in provincia di Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

Nella fotografia pubblicata sul canale ufficiale di Instagram dell’Azienda guidata da Matteo Del Fante, il nostro portalettere Gianni viene ritratto sul lungomare di Policoro “Bandiera Blu” ormai da 7 anni.

“Policoro è una meta importante per il turismo balneare – ha commentato Gianni Scura portalettere del Centro distribuzione di Policoro – grazie alla qualità delle acque del mare Jonio ed ai servizi offerti ai visitatori”.