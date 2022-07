Potenza Calcio: Antonio Nocerino ex Juventus e Milan, nuovo allenatore della Primavera

Il Potenza Calcio in una nota annuncia la nomina di Antonio Nocerino ad allenatore della squadra Primavera e Responsabile Tecnico Settore Giovanile. Ex calciatore, tra gli altri con le maglie di Juventus e Milan, oltre che nazionale azzurro, dal 2020 ha guidato come tecnico la selezione Under 15 e assistente allenatore Under 17 dell’Orlando City (Stati Uniti). L’arrivo in rossoblù grazie all’incessante lavoro condotto dal Direttore Sportivo, Natino Varrà, fortemente voluto dall’Amministratore Delegato del club, Nicola Macchia. La società rivolge a Nocerino i migliori auguri di buon lavoro.