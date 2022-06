A Pertosa passeggiata virtuale sul Ponte alla luna di Sasso di Castalda

Sabato scorso, 11 giugno, è partita dal sito delle Grotte di Pertosa un nuovo modello di marketing turistico fuori dai confini regionali.

L'evento è stato promosso e organizzato da Funivie del Laceno (ente gestore del macro-attrattore turistico Ponte alla Luna di Sasso di Castalda) in co-marketing con l'APT della Regione Basilicata (azienda di promozione turistica regionale).

E’ stato allestito, all’ingresso delle Grotti, un innovativo corner promozionale, dove gli utenti hanno potuto vivere l'esperienza di una passeggiata virtuale sul Ponte alla Luna.

Grazie ad un visore VR e all'installazione di un piccolo ponte tibetano, gli utenti hanno potuto "passeggiare" virtualmente a 102 m di altezza, immersi nel paesaggio e stimolati da contenuti virtuali grazie al visore a 360°.

L’iniziativa, realizzata grazie ad un avviso pubblico dell’APT di Basilicata e in collaborazione con la stessa azienda, porta l’attrattore Lucano fuori dalla Regione Basilicata e in modo davvero singolare promuove la nostra terra.

“Ho accettato l’invito ed ho partecipato con grande piacere al primo appuntamento svoltosi Sabato scorso. Il plauso va all’azienda di promozione Territoriale di Basilicata per aver creato l’opportunità e alla cooperativa gestore del Ponte per aver, insieme all’APT, creato qualcosa davvero unica”.

“Ho “passeggiato” sul Ponte ed ho avuto davvero la sensazione di essere a più di cento metri da terra, avvolto in un paesaggio mozzafiato”.