L'indiscrezione del Corriere del Mezzogiorno: «Vito De Filippo commissario del Pd in Campania»

Vito De Filippo commissario del Partito democratico in Campania? L'indiscrezione è stata pubblicata oggi dall'edizione campana del Corriere del Mezzogiorno. Ecco la ricostruzione: «Le dimissioni di Umberto Del Basso de Caro erano solo un antipasto. Ieri, infatti, hanno lasciato l'assemblea campana del Pd in dieci, compreso il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. Numeri alla mano, l'organismo è sciolto: il quorum era di 120 componenti. Con gli addii di ieri si è arrivati a 117. Ma già parlano di ulteriori lettere in arrivo. Ora il Nazareno dovrà nominare un commissario. Si parla da tempo dell'ex presidente della Regione Basilicata, nonché parlamentare, Vito De Filippo. In ogni caso solitamente Roma invia esponenti non locali». Il Ps campano, secondo la ricostruzione del Corriere, vorrebbe dare un segnale chiaro a Roma: il Pd in Campania non è Vincenzo De Luca. «Peccato che al Nazareno sinora abbiano proprio dimostrato il contrario. I conti continuano a farli sempre e solo con Palazzo Santa Lucia».