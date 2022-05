Bella, Speranza scalda i suoi in vista del voto e torna ancora una volta a raccomandare il vaccino

BELLA – Il ministro della Salute Roberto Speranza, nonché segretario nazionale di Articolo 1-Mdp, ha fatto visita questa mattina a Bella per incontrare gli amministratori locali e i cittadini in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno.Il Ministro è stato ricevuto in piazza Plebiscito dal Sindaco Leonardo Sabato, dall’assessore all’Agricoltura e Infrastrutture Carmine Ferrone, dal presidente del Consiglio Comunale Vito Leone e dai candidati della lista “Centrosinistra per Bella”. Il Ministro della Salute, ha fatto poi visita ad alcune attività commerciali ed ha salutato anche i cittadini che gli chiedevano informazioni sulla situazione sanitaria in Italia. Ai nostri microfoni ha risposto anche ad alcune domande che gli abbiamo rivolto.

Il Vaiolo delle scimmie è la nuova minaccia. C’è da preoccuparsi e cosa ci dobbiamo aspettare?

“I nostri sistemi di sorveglianza e di allerta sono stati subito attivati ed è giusto mantenere un livello alto di attenzione.Capisco che ci sia una preoccupazione diffusa, ma è ingiustificato l’allarmismo perché è una partita totalmente diversa dal Covid".

Cosa ci dobbiamo aspettare sulla questione Covid per il futuro?

"Col Covid va meglio e la stagione più calda ci consegna una maggiore semplicità nel gestire il tutto, ma dobbiamo sempre mantenere alto il livello di attenzione e l’autunno può rappresentare una nuova fase di problematicità, ma il fatto il fatto che il 91% delle persone in Italia siano vaccinate ci mette nelle condizioni di avere comunque uno scudo di protezione. Faccio appello agli anziani anche della Basilicata – prosegue il Ministro - a fare il secondo richiamo che è aperto per le persone sopra gli 80 anni e per chi tra i 60 e 79 anni è in condizioni di fragilità o chi vive nelle RSA, perché nonostante un quadro molto migliorato ci sono molte persone che perdono la vita soprattutto sopra gli 80 anni e dobbiamo proteggerle di più queste persone”