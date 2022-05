Dopo Petrocelli ecco il tesoriere M5s Cominardi: su instagram Draghi al guinzaglio di Biden

"Draghi, Biden, war". Il premier italiano è raffigurato con il corpo della Lupa, simbolo di Roma, ed è tenuto al guinzaglio dal presidente americano. Le mammelle con Romolo e Remo hanno su la scritta 'liquid gas'. "Quell'immagine è inaccettabile, ne prendo totalmente le distanze, noi come forza politica sosteniamo il governo, sosteniamo il Presidente del consiglio". Lo ha detto il ministro degli Esteri ed esponente di primo piano del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. "Quello non è diritto di critica, quello è qualcosa da cui prendere le distanze, spero che il movimento prenda le distanze il prima possibile", ha concluso Di Maio. "Lo detestano e lo offendono, perché è autorevole e capace. Il contrario del suo predecessore. Ps: l'autore è il senatore Cominardi, un grillino a caso, è il tesoriere, incarico fiduciario scelto da Conte, uno che la pensa come lui". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "Il Movimento 5 Stelle è ancora nella maggioranza di governo? Dopo Petrocelli arriva Cominardi, ma oltre allo sdegno e l'imbarazzo i pentastellati non passano ai fatti e continuano a tenere al loro interno chi non perde occasione per attaccare Draghi ed il suo operato". Lo dichiara Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Italia Viva alla Camera