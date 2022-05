Verso la Giornata dei lucani nel mondo, gli auguri di Ticchio (Federazione Lucana in Svizzera)

«Cari Lucani ovunque abbiamo la residenza, nonostante il momento cupo e complesso per le note vicissitudine che ci circondano a livello mondiale, prima la pandemia, non ancora debellata, ora la guerra nel cuore dell’Europa. Nonostante tutto ciò - dicevo - permettetemi come Federazione, in questo importante giorno dedicato ai Lucani nel mondo, augurarci convinti un buon e sereno 22 maggio. Auguri sinceri anche alle nostre autorità regionali di ogni ordine a grado». Così il Presidente della Federazione Lucana in Svizzera, Giuseppe Ticchio.