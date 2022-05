Bonus Energetico Val d’Agri: 11 comuni in pressing sulle Compagnie petrolifere

In vista del rinnovo dell’ accordo, le posizioni tra le parti restano ancora molto distanti. Da parte loro, i sindaci fanno sapere che non sono disposti a cedere ulteriore terreno sul tavolo delle trattative. Emblematiche in questo senso, le dichiarazioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci Amedeo Cicala in rappresentanza della posizione unitaria dei Sindaci: “I nostri cittadini stanno pagando pesantemente lo scotto dei rincari e della crisi energetica. In una fase così delicata, non possiamo consentire che le compagnie petrolifere continuino a proporre un accordo al ribasso: abbiamo bisogno di una proposta seria che tenga conto del contributo decisivo che i comuni interessati forniscono all’approvvigionamento energetico della regione e dell’intero Paese. Per questo motivo, ci riserviamo di intraprendere ulteriori azioni nei prossimi giorni.” Parole inequivocabili che testimoniano l’indisponibilità dei Sindaci a trattare a oltranza.

Ad ogni modo, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra i primi cittadini ed i rappresentanti delle compagnie petrolifere.