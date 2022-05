Potenza, Peppone Calabrese è il testimonial in bici della settima tappa del Giro d'Italia: presentato l'evento

Peppone Calabrese (volto di Rai1) percorre in bici, non senza difficolta' nei tratti in salita, alcune delle strade che saranno attraversate dalla carovana rosa il prossimo 13 maggio, incontra, saluta e parla con i suoi concittadini per raccontare Potenza, la sua storia, le sue peculiarita' e le sue tradizioni. Il video - proiettato stamani dal Comitato di tappa nel palazzo della Cultura del capoluogo lucano - presenta la citta' che ospitera' l'arrivo della settima frazione del Giro, con partenza da Diamante, in Calabria. E ieri, sempre nel capoluogo lucano, i sindaci Mario Guarente (Potenza) ed Ernesto Magorno (Diamante) hanno siglato un gemellaggio tra le due citta'. Stamani, alla conferenza stampa, oltre a Peppone, che e' uno dei conduttori di "Linea verde", hanno partecipato anche il giornalista Gianni Molinari, gli assessori comunali allo sport e alla viabilita', Gianmarco Blasi e Massimiliano Di Noia, e il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti. Nello stesso Palazzo della Cultura e' stata allestita una mostra con alcuni video degli arrivi del Giro a Potenza, bici e maglie d'epoca: restera' aperta al pubblico fino alla fine di maggio e quindi sara' visitabile anche nei giorni, per i potentini piu' importanti dell'anno, in coincidenza con la festa patronale di San Gerardo (il 30 maggio) che, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, tornera' ad animare il capoluogo lucano. "E' la prima volta che, a Potenza, attorno ad un evento pubblico, al netto del prestigio del Giro - ha sottolineato Peppone Calabrese - si registra una proficua e intensa collaborazione tra tutto il mondo dell'associazionismo". Una partecipazione che ha portato ad un programma "dal basso" per testimoniare "un livello altissimo di comunita'. Mi aspetto - ha aggiunto Calabrese - che tutte le associazioni della mia citta' continuino in questo percorso". «Il nostro futuro ci vede interconnessi, supportando attività che fanno bene al territorio. Fare rete è l’unico modo per garantire un futuro a questa regione e alle persone che la abitano. Si stima che ogni anno, la Basilicata si spopoli dell’equivalente di un paese di sei mila abitanti, fra il 2019 e il 2020, sono stati in otto mila a lasciare la regione. Tutti gli sforzi delle amministrazioni e delle aziende devono essere mirati ad invertire il trend. Ci sono in Basilicata eccellenze e talenti», è stato il commento del direttore generale di Bcc Basilicata, Giorgio Costantino.