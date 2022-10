Sport e condivisione: inaugurato l’impianto sportivo del Federico II

«Mens sana in corpore sano» si legge nella decima delle “Satire” del latino Giovenale, per cui il poeta intendeva che, per stare bene, l’uomo dovrebbe chiedere alle divinità la sanità dell'anima e la salute del corpo; un binomio quasi imprescindibile. Ebbene, se è vero che lo sport unisce e rafforza lo spirito di gruppo, nonché la solidarietà tra studenti, è pur vero che è necessario avere luoghi deputati alle attività sportive; a tal proposito giunge come una ventata di positività l’inaugurazione della nuova palestra dell’IIS “Federico II” di Apricena, la cui cerimonia di apertura ha visto la presenza, oltre che della Dirigente scolastica, prof.ssa Alessia Colio, e dei docenti e studenti dell’Istituto di via Pozzo salso, anche del sindaco di Apricena, ing. Antonio Potenza, e del Presidente della Provincia di Foggia, dott. Nicola Gatta, nonché del coordinatore provinciale della C.P.S. – UST Foggia, Michelantonio Dionisio, dell’assessore Anna Maria Torelli (ex vicepresidente Provincia Foggia), del Dirigente dell’Istituto comprensivo “Torelli-Fioritti”, prof. Giuseppe Di Sipio, e dell’ing. Claudio Pizzicoli che ha diretto i lavori.

Il nuovo plesso sportivo, sito nel cortile dell’IIS “Federico II”, ha una storia di lunga cantierizzazione; ideato nel 2008, ha subito nel corso del tempo una battuta d’arresto, fino a quando, dopo aver apportato cambiamenti strutturali al primo progetto, le sinergie dell’attuale Dirigente, di Comune e Provincia hanno fatto sì che i lavori potessero essere finalmente ultimati, al fine di fornire agli studenti un ambiente spazioso e a norma per l’attività fisica.

«Quella di oggi rappresenta una giornata particolare, perché inauguriamo finalmente questo impianto, - ha asserito la Dirigente, Alessia Colio - ma è anche un momento che rende visibile e ‘tangibile’ l’impegno di tutte le istituzioni che insieme hanno dialogato, si sono confrontate e, infine, hanno ‘prodotto’ in maniera sinergica e proficua». «Sono qui come sindaco ma anche come ex alunno che torna con orgoglio in questa scuola. – sono le parole del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, che continua – Oggi abbiamo una palestra che forse è tra le migliori della provincia di Foggia, che offre un servizio importante ai nostri studenti. Reputo, inoltre, che sia importante investire sullo sport come fonte di valori, volto a distogliere i ragazzi dai cellulari e dall’uso improprio di dispositivi elettronici. La scuola è un luogo privilegiato, teso a formare i cittadini di domani, e tra i fattori che costruiscono l’identità c’è sicuramente lo sport; ecco perché vogliamo ripartire anche da qui, da edifici come questo, che favoriscano la sana condivisione e l’aggregazione» conclude Potenza.

«Ritengo che la scuola sia l’avamposto per la crescita del nostro territorio e dunque non posso che esprimere gioia per questa ‘consegna’ che oggi facciamo alla comunità scolastica apricenese» sono le parole del Presidente Gatta, che è stato accolto dagli studenti con performance artistiche di musica e danza, le cui coreografie sono state curate dai docenti di Scienze motorie dell’Istituto. «Una giornata straordinaria che dà il senso del nostro impegno; un impegno che deve continuare perché abbiamo davanti una grande sfida, ossia il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), una grande opportunità fornitaci da UE e Stato, che può contribuire ad aiutare le Amministrazioni soprattutto per mettere in sicurezza le scuole e renderle più accoglienti, continuando a lavorare in sinergia con gli enti locali» ha concluso Nicola Gatta.

Una giornata, dunque, vissuta da tutta la comunità scolastica all’insegna della condivisione, e che non poteva concludersi senza una degna gara di pallavolo tra docenti e studenti. Quale modo migliore per inaugurare un impianto sportivo? Ad maiora!