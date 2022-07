La foggiana Lotras unisce l'Italia dei trasporti con un nuovo hub internazionale di collegamenti in Friuli e Piemonte

“Questa partnership” - dichiara l’Amministratore Unico di Lotras, Armando de Girolamo, è un ulteriore passo in direzione della tutela ambientale e della sicurezza, ma anche un incentivo di rilievo per la competitività delle aziende operanti nel settore della logistica, nella fattispecie con l’obiettivo ulteriore di mettere in rete tra loro tutti i terminal in grado di offrire il servizio “R2L”, preservando la piena autonomia operativa ed economica degli autotrasportatori”.

I collegamenti riguardano Torino e Cervignano del Friuli (Udine) e vanno ad aggiungersi a quelli gia' esistenti tra Brindisi e Forli'-Villa Selva La piattaforma rende accessibile il trasporto su ferrovia di tutti i semirimorchi di camion, anche quelli non gruabili. L'accordo ha coinvolto Lotras, gestore dei terminal ferroviario di Incoronata di Foggia ed operatore di riferimento sul terminal di Villa Selva (Forlimpopoli), VTG, societa' internazionale di logistica, Trasporti F.lli Primiceri, azienda salentina di autotrasporto merci.

“Questa partnership” - dichiara l’Amministratore Unico di Lotras, Armando de Girolamo, è un ulteriore passo in direzione della tutela ambientale e della sicurezza, ma anche un incentivo di rilievo per la competitività delle aziende operanti nel settore della logistica, nella fattispecie con l’obiettivo ulteriore di mettere in rete tra loro tutti i terminal in grado di offrire il servizio “R2L”, preservando la piena autonomia operativa ed economica degli autotrasportatori”. “L’estensione del modello dell’autostrada ferroviaria a più aree del nostro Paese” – dichiara Guido Gazzola, Direttore Generale VTG Rail Europe Italia - “testimonia l’impegno concreto delle aziende del settore in direzione del perseguimento degli obiettivi comunitari a breve e medio termine in tema di contenimento delle emissioni in atmosfera di gas serra e altri inquinanti”. “La sinergia virtuosa tra il settore dell’autotrasporto e quello della movimentazione delle merci su ferrovia” – aggiunge Sonia Primiceri, Amministratore Unico di Trasporti F.li Primiceri - ”rafforza una collaborazione già avviata sulle tracce ferroviarie che collegano la Puglia (Brindisi) con l’Emilia Romagna (Forlì-Villa Selva) , e viceversa, superando luoghi comuni e steccati ideologici tra due comparti di uno stesso settore che hanno deciso di collaborare nell’interesse e per il benessere del Paese e della collettività”. “In un momento storico nel quale tutti gli operatori economici sono chiamati a collaborare per superare la delicata fase economica e sociale” – concludono congiuntamente i protagonisti di questa partnership innovativa anche sul piano culturale “l’autostrada ferroviaria, per le diverse ragioni fin qui dette, declina e testimonia nel modo più efficace l’azione sistemica e sinergica degli operatori del settore della logistica in direzione della sostenibilità economica per il sistema produttivo, della sostenibilità sociale e della salvaguardia dei territori”.