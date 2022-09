"Tutto in un battito" a Venezia per ricordare il lucerino Luigi Vetere

La storia è quella di Agata, figlia di un umile locandiere, giovane e ribelle, che nel tempo libero si dedica al ricamo, la sua grande passione, come il mare, dove la giovane protagonista accoglie l’alba di ogni nuovo giorno come se ne sentisse il richiamo. Una mattina, senza un ragionevole motivo, Agata cambiò la strada che era solita percorrere e per caso o per destino incontrò un affascinante e silenzioso straniero che avrebbe cambiato oltretempo il suo cuore.