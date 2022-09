Bufera sullo sceriffo governatore meticcio (mezzo Dem, mezzo M5S) della Puglia Emiliano che vuole fare "sputare sangue" agli avversari

"Le parole pronunciate da Michele Emiliano contro gli avversari del centrodestra - "La Puglia e' la Stalingrado d'Italia, qualunque cosa accada da qui non passeranno, gli faremo sputare sangue" - non solo sono gravissime e inaccettabili, certamente non degne di una campagna elettorale in una Nazione democratica, ma soprattutto rasentano il reato di istigazione a delinquere". Lo dichiara il Questore della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "E Letta che fa? Invece di prendere le distanze, applaude soddisfatto e abbraccia il sodale. Evidentemente, al peggio non c'e' fine", conclude Cirielli.