Il Covid ha inciso poco considerando che gli accessi per "casi sospetti" sono stati solamente 119. I dati sono rilevati dall'Agenas. Dei 3.300 pazienti il 27,12% ha riguardato codici arancioni, l'8,47% codici rossi, complessivamente, quindi, oltre il 35% degli assistiti e' arrivato in ospedale in condizioni valutate gravi.