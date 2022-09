In Puglia l’alternativa alla Meloni è Conte: a sinistra si votano i 5 Stelle che travolgeranno il PD del bauscia borghesotto Letta

A fiutare il successo di Conte è anche Michele Emiliano, che ha compreso come il bauscia borghesotto Letta non tira e «sembrerebbe intenzionato a riversare sui 5 Stelle i voti di tutti i suoi simpatizzanti che per i motivi più vari non voglio più votare il PD: meglio che quei voti vadano a Conte - è più o meno il ragionamento del governatore - piuttosto che a Meloni e Salvini»