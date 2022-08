Il tacito patto dei compari tra Emiliano e Calenda, pensando di prendere in giro i pugliesi (e pure Renzi)

Ora Calenda dice che non c'è alcun accordo con Emiliano, «gli obiettivi sono chiari in Puglia», cioè «sconfiggere e far cadere Michele Emiliano whatever it takes». Massimo Cassano, per candidarsi con Calenda, dichiara di lasciare il centrosinistra di Emiliano; ma non si dimette da direttore dell'Agenzia del Lavoro dove è stato piazzato da Emiliano. Quindi, Calenda rinnega accordi con Emiliano, il suo candidato Cassano conserva la poltrona avuta da Emiliano, mostrandogli ancora fedeltà, e tutti pensano di far fessi i pugliesi e anche Matteo Renzi e Teresa Bellanova che con Emiliano ci litigano da tempo.