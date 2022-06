L'esito delle urne del primo turno ha assegnato 93 voti all'uscente Nicola Marrone, veterinario che ha amministrato il borgo nell'ultimo quinquennio, e 93 a Mario Disertore, agente di polizia in pensione. Nessun voto per il terzo in corsa, Giuseppe Tozzi. Sono 884 gli aventi diritto al voto