Confcommercio Foggia, Gelsomino si toglie dal vaso ma vuole piantare il suo seme: i soci pronti a tagliargli il gambo

Di seguito il comunicato integrale diramato dal "Gruppo Soci" di Confcommercio della provincia di Foggia.

«Dopo 16 mesi Gelsomino si ritira dalla Presidenza di Confcommercio. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata comunicata la convocazione dell’Assemblea Ordinaria della Confcommercio Foggia per la elezione del Presidente e degli organi tutti. Naturalmente in forza del ricorso in giudizio di alcuni soci e della sospensiva ricevuta il 31 gennaio us, non potrà candidarsi. Per prima cosa convoca l’Assemblea per il giorno 24 settembre, esattamente il giorno prima dell’Election Day per le Politiche. Lo fa senza condividerlo preventivamente con organi preposti (es Giunta), sfruttando il tempo minimo necessario per la convocazione (10gg), ed evitando così l’udienza fissata dal Giudice per lunedì 26 settembre!!! Per inciso il 26 luglio us alle ripetute richieste di convocazione da parte di alcuni soci, rispose scrivendo agli stessi, che avrebbe atteso la decisione del giudice! Sempre dopo 16 mesi di nostri tentativi di mediazione, di ricerca di un accordo per “non spaccare l’Associazione”, ci saremmo aspettati un’apertura ad un dialogo costruttivo per il futuro della Nostra Organizzazione. Tutto ciò non è avvenuto. Anzi, corre voce che avrebbe individuato il “prossimo presidente”, ovvero un “Imprenditore di successo, bello alto e biondo", ma il suo nome lo dirà in un altro momento, magari solo il giorno dell’Assemblea!!! Gelsomino ha deciso chi sarà il suo successore senza condividerlo nemmeno con i suoi più stretti e fedeli componenti il cerchio magico. E cosa avrà chiesto a costui? Cosa deve garantirgli il “prossimo presidente”? Naturalmente la cooptazione in giunta, naturalmente l’investitura di Vice Presidente, magari Vicario, e ovviamente la Presidenza della Camera di Commercio anche nel prossimo rinnovo!!! Ora non sappiamo il nome del “SUO FUTURO PRESIDENTE”, potrà essere anche “il miglior imprenditore del mondo”, ma crediamo che i principi di democrazia, condivisione e trasparenza, capisaldi per una “LIBERA” Associazione di Rappresentanza, vengano meno e impongano a tutti i soci che hanno “tribolato” in questi mesi, e che hanno cercato con tutti i mezzi leciti di trovare una sintesi e un accordo, di “ringraziare” Gelsomino per aver “finalmente” convocato l’Assemblea, e finalmente compreso di non poter più essere eletto presidente della Confcommercio a Foggia. Sicuramente non possono essere accettati dai soci della più grande organizzazione di rappresentanza datoriale, altri atti arroganti, per cui fin d’ora, sempre pronti a dialoghi costruttivi e trasparenti, comunichiamo Ufficialmente la candidatura a Presidente della Confcommercio Foggia per il prossimo quadriennio di Gigi Manzionna nella prossima Assemblea Ordinaria del 24 Settembre. Gigi Manzionna è uno storico dirigente di Confcommercio e ha esperienza sindacale pluridecennale. Sin d’ora Gigi Manzionna è disponibile ad incontrare i soci tutti ed eventuali altri candidati alla Presidenza, per un sereno confronto per elaborare un programma condiviso per lo sviluppo e la tutela delle Imprese del Nostro Territorio».