Il Comitato scientifico del Marta era stato nominato lo scorso 21 ottobre in attesa proprio della designazione del rappresentante della Regione. Gli altri membri sono Grazia Semeraro indicata dal Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, Augusto Ressa per il Comune di Taranto e Maria Turchiano per il ministero. L'organo resterà in carica fino al 2026.