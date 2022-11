'La Fabian Society e la pandemia: come si arriva alla dittatura', Speranza querela Rossi che replica: "Significa che il libro ha dato molto fastidio"

Scriveva Maurizio Blondet lo scorso 21 ottobre 2021 sul suo blog www.maurizioblondet.it: «Per molti Roberto Speranza è un mistero. Lo è nel senso che non si riesce a comprendere come sia possibile che un uomo privo di qualità e carisma politico, con un partitino inesistente alle spalle (LEU) e senza alcuna esperienza nella sanità sia stato messo a capo del Ministero della Salute. E’ un mistero il perché lo abbiano lasciato gestire la pandemia nel modo disastroso che conosciamo e sia addirittura stato confermato in quel ruolo da Mario Draghi. Davide Rossi, analista politico, è partito da questo interrogativo per scrivere il libro “La Fabian Society e la pandemia”, pubblicato da Arianna Editrice. Scavando nel mondo politico da cui proviene Speranza sono emersi forti legami, anche attraverso Massimo D’Alema, con un’antica società elitaria inglese: la Fabian Society. Una realtà politica anglosassone, semisconosciuta in Italia anche agli addetti ai lavori, ma molto potente e con una storia affascinante. Emergono anche i legami di Mario Draghi con il Fabianesimo. Nel libro vengono spiegati quali sono e viene messa in discussione, documenti alla mano, la carriera dell’attuale presidente del consiglio»