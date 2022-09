Gli elettori di FdI chiedono una svolta, due le priorità: caro bollette e commissione d'inchiesta Covid

Giorgia Meloni è stata chiara: andrà fino in fondo per accertare le responsabilità sulla gestione della pandemia, dal punto di vista sanitario ed economico, che in Italia ha moltissime ombre e pochissime luci, puntando il dito sui principali attori dell'ultimo biennio a partire dal ministro uscente Roberto Speranza e sulla "terza camera", quel Cts che tutto poteva disporre. Tira dritto il deputato del Carroccio, Claudio Borghi, unico leghista che si è duramente opposto al Qr code attirando le critiche dei suoi stessi colleghi di partito. Anche Matteo Renzi ha sostenuto la necessità di accendere i riflettori sulla gestione della pandemia