Il Pd è un brutto ricordo: Braia, Polese e Pittella si ritrovano candidati nel Terzo Polo lucano

All'uninominale e al proporzionale per la Camera dei Deputati ci sono rispettivamente Luca Braia e Mario Polese tra i primi lucani ad aderire al contenitore Italia Viva di Matteo Renzi. Entrambi dal Pd, il primo è stato assessore regionale all'agricoltura durante la presidenza di Marcello Pittella e il secondo, consigliere regionale di maggioranza prima e di minoranza oggi, del Pd è stato segretario regionale fino al 2019. Al Senato, per il proporzionale, c'è Marcello Pittella, una trentennale carriera politica alle spalle, già consigliere, assessore (con Vito De Filippo) e presidente della Regione Basilicata e odierno consigliere regionale di minoranza (più votato in Basilicata con oltre 9mila preferenze nella provincia di Potenza) che dopo lo strappo con i Dem Letta e La Regina ha sbattuto la porta virando verso Azione (trovando la sponda di Donato Pessolano) rivendicando un protagonismo negato nel Pd e denunciando una sorta di "delitto perfetto" ai suoi danni