Regione Basilicata a tutto gas: sabato 13 il Consiglio regionale straordinario

All’ordine del giorno il Disegno di legge n. 111/2022 “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica e ripopolamento del territorio lucano", ex art. 32 Statuto regionale; la Proposta di risoluzione avente ad oggetto: Sostegno alla candidatura a patrimonio mondiale dell'Unesco de “I cammini al Sacro Monte di Viggiano”; la mozione di Leggieri, Perrino, Carlucci, Braia, Polese e Trerotola “Impegno della Regione Basilicata a sostenere con le Regioni Campania, Puglia e Molise, l'avvio di una interlocuzione presso il MISE per aprire un tavolo di confronto sullo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi (PZ) al fine di salvaguardare tutti i livelli occupazionali”, ex art. 48 Regolamento interno del Consiglio regionale