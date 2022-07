La prima pagina di Repubblica infiamma la campagna elettorale mentre le femministe tacciono

«Volgarità ne abbiamo lette tante ma la foto di Giorgia Meloni pubblicata oggi in prima pagina da Repubblica è una caduta di stile e un attacco oltre ogni decenza. Una foto che è una chiara e grave allusione che se riservata a chiunque altra desterebbe il giusto scandalo», tuona Augusta Montaruli, parlamentare di FdI. Anche la senatrice Daniela Santanché non le manda a dire: "Superato ogni limite della decenza. Non ci aspettavamo di certo una campagna elettorale facile ma da qui ad abbassarsi a simili livelli ce ne corre. Pretendere una netta solidarietà a sinistra forse è chiedere troppo ma almeno una presa di posizione che tenda a smorzare l'aggressività di Repubblica pare essere il minimo»