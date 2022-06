Resta la certezza del mattone: positivo il mercato immobiliare nel primo trimestre 2022

Secondo le stime preliminari dell'Istat l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB), acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, è aumentato dell’1,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,6% nei confronti dello stesso periodo del 2021 (era +4% nel quarto trimestre 2021). In particolare i prezzi delle abitazioni esistenti, che pesano per più dell’80% sull’indice aggregato, registrano il tasso di crescita tendenziale più alto della serie storica (+4,5% contro il +3,7% precedente). Anche i prezzi delle abitazioni nuove