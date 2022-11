Potenza, un morto e un ferito: drammatico incidente stradale allo svincolo per contrada Botte

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 13:45 sulla SS93 in prossimità dello svincolo per contrada Botte, alle porte di Potenza. A perdere la vita un giovane di 35 anni, di San Giorgio di Pietragalla, comune a pochi chilometri dal capoluogo. L'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto, una Ford tipo CMax, andandosi a schiantare frontalmente con un autobus extraurbano con a bordo alcuni studenti, uno dei quali ferito in modo lieve. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, per estrarre il corpo del giovane rimasto incastrato nell'abitacolo, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori. Sul posto anche la polizia e i sanitari del 118, che hanno trasportato il conducente con urgenza all'ospedale San Carlo, dove è deceduto appena arrivato. I vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa e un fuoristrada - per un totale di cinque unità - hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l'insorgere di incendi e hanno chiuso la strada al traffico.