'La Nuova Tv' e 50 anni della Regione Basilicata, Coviello (FdI): "Ottima iniziativa, conoscere il passato per programmare il futuro"

"Questa mattina ho avuto l'onore e il piacere di prendere parte ad una interessante iniziativa editoriale realizzata da 'La Nuova Tv' in occasione dei 50 anni della Regione Basilicata. Consiglieri, assessori e presidenti passano ma la Regione resta, ed è questa l'istituzione che ha l'obbligo e il dovere di legiferare, attuare quel decentramento in ottemperanza al dettato costituzionale e di rappresentare i cittadini e il territorio. Quel territorio - per l'appunto - che è già prioritario nel nostro logo e che simboleggia il Basento, il Sinni, il Bradano e l'Agri", lo afferma il consigliere regionale di FdI, Tommaso Coviello. "Ritengo sia importante conoscere il passato e le celebrazioni di anniversari e valide iniziative di questo genere - prosegue Coviello - acquistano forza e significato quando sono occasione per approfondire e riflettere su quanto è stato fatto e sugli obiettivi da raggiungere. L'odierno momento storico, dalla pandemia al conflitto bellico passando per la crisi energetica, rappresenta una proficua occasione per immaginare il futuro e il bonus gas in bolletta e la misura per chi non è metanizzato si contestualizzano proprio in questa ottica", conclude Coviello.