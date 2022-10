Due anni di lavoro in Regione Basilicata, Sileo fa il punto: "Abbiamo tracciato un solco, ma tanto altro c’è ancora da fare"

La politica per assolvere al proprio ruolo deve migliorare la vita delle persone. Ai problemi dare soluzioni. Alle visioni dare strategie. Una sala gremita ha accolto con attenzione e partecipazione il percorso tracciato dalla consigliera regionale Dina Sileo. Nella serata è stato presentato tutto il lavoro svolto in questi anni in Regione Basilicata. Dell’infermiere di famiglia e comunità alle palestre della salute, dagli usi civici alle comunità energetiche, dai Piani Integrati della Cultura alla lotta al gioco d’azzardo. “Sono soddisfatta – dichiara la consigliera Sileo – della testimonianza di affetto e supporto ricevuta stasera. Abbiamo tracciato un solco, ma tanto altro c’è ancora da fare. Momenti di condivisione come questi sono utili ad intercettare i bisogni dei cittadini e, al contempo, ad aprire loro i meccanismi dei vari percorsi legislativi”. “Il coraggio – conclude – non è qualcosa che ha a che fare con gli eroi. Coraggio significa agire con il cuore, stare sui contenuti e non nei contenitori. Fare perché ai problemi di diano soluzioni e alle visioni si diano strategie. Il coraggio di fare è la mia strada”.